Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске вернули компенсации старшим по домам

Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Шелест.

Источник: Аргументы и факты

В Омске возобновят выплату компенсации расходов на оплату ЖКУ старшим по домам и председателям КТОСов. Согласно документу, подписанному мэром Сергеем Шелестом, соцподдержку возобновят с 1 января 2026 года.

О приостановке выплат сообщалось в конце ноября. Тогда же отмечалось, что это временная мера.

Компенсационная выплата была введена в Омске для старших по домам и представителей КТОСов. Её предоставляли ежеквартально на одну квартиру. Из городского бюджета активным жителям, ведущим общественно-полезную деятельность, компенсировали оплату содержания жилья, всех коммунальных услуг и взносы за капремонт.

Какое количество средств на эти цели заложено в бюджете города, не сообщается.