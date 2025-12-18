В Омске вернули компенсации старшим по домам

В Омске возобновят выплату компенсации расходов на оплату ЖКУ старшим по домам и председателям КТОСов. Согласно документу, подписанному мэром Сергеем Шелестом, соцподдержку возобновят с 1 января 2026 года.
О приостановке выплат сообщалось в конце ноября. Тогда же отмечалось, что это временная мера.
Компенсационная выплата была введена в Омске для старших по домам и представителей КТОСов. Её предоставляли ежеквартально на одну квартиру. Из городского бюджета активным жителям, ведущим общественно-полезную деятельность, компенсировали оплату содержания жилья, всех коммунальных услуг и взносы за капремонт.
Какое количество средств на эти цели заложено в бюджете города, не сообщается.