Иркутск присоединился к всероссийской кампании против алкогольной зависимости

В последние годы в стране наблюдается устойчивое снижение потребления спиртного.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутск присоединился к федеральной социальной кампании «Жизнь без алкоголя». Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, ее цель — на конкретных примерах показать, как зависимость от спиртного ограничивает жизнь человека.

В последние годы в стране наблюдается устойчивое снижение потребления алкоголя. Согласно данным ВЦИОМ, доля людей, которые не пьют или употребляют меньше, выросла с 48% до 65% с декабря 2020 по август 2024 года. С 2008 по 2023 год общее потребление алкоголя на душу населения сократилось почти вдвое — с 15,7 до 8,63 литра этанола в год.

— Злоупотребление спиртным — важнейший фактор риска развития многих заболеваний. В регионах с высоким потреблением ниже ожидаемая продолжительность жизни, — подчеркнул помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Для бесплатной помощи при зависимости можно обратиться в государственный наркологический диспансер.