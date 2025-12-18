Иркутск присоединился к всероссийской кампании против алкогольной зависимости

В последние годы в стране наблюдается устойчивое снижение потребления алкоголя. Согласно данным ВЦИОМ, доля людей, которые не пьют или употребляют меньше, выросла с 48% до 65% с декабря 2020 по август 2024 года. С 2008 по 2023 год общее потребление алкоголя на душу населения сократилось почти вдвое — с 15,7 до 8,63 литра этанола в год.