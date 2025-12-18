Разработан более экономичный состав легкого цемента для геотермальных скважин

«Себестоимость облегченного цемента, произведенного с добавлением графена, значительно ниже, чем у вспененного цемента или цементной композиции со стеклянными микросферами. Более того, цементные композиции с добавлением наногибрида графена позволяют избежать многих технологических проблем, связанных с обычным облегченным цементом, включая изменение плотности под давлением в скважине, необходимость использования сложных систем закачки азота и технологий вспенивания», — отметил один из соавторов статьи, инженер-исследователь Центра Хериот-Ватт ТПУ Шадфар Давуди.