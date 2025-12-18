Сенатор Перминова рассказала, как можно увеличить пенсию в два раза

Россияне могут увеличить пенсию в два раза, отсрочив выход на нее на 10 лет. Об этом рассказала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.
— В случае отсрочки выхода на пенсию на 10 лет произойдет индексация ИПК на 2,32 раза, а фиксированной части — в 2,11 раза, — цитирует ее РИА Новости.
Она добавила, что за этот период будут начисляться дополнительные пенсионные баллы.
Десять лет — максимальный срок, на который можно отсрочить выход на пенсию. Также граждане могут отказаться от получения страховой пенсии на срок не менее года, отметила сенатор.
Для приостановления или перерасчета пенсии нужно обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда РФ или МФЦ, сказано в статье.
Страховая пенсия рассчитывается одинаково для всех пенсионеров — независимо от трудоустройства. Об этом сообщил юрист Илья Русяев. Разница возникает позже: работающие пенсионеры получают ежегодные дополнительные баллы, заработанные работодателями, а повышение пенсии неработающим гражданам производится автоматически каждый год.