Россиянам раскрыли лимит на количество банковских карт для одного человека

Проект находится на этапе обсуждения, заявил Аксаков.
На одного российского гражданина будет установлен лимит на 20 банковских карт. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Ну, по крайней мере, сейчас остановились на 20 картах на одного человека», — заявил Анатолий Аксаков. Его слова приводит РИА Новости. Помимо этого он отметил, что проект находится на этапе обсуждения.
В ноябре Аксаков уже рассказывал об этом законопроекте. Его планировали принять к концу 2025 года. Тогда он заявлял, что один россиянин сможет оформить на себя только 20 банковских карт, если же они все из одного банка, то до пяти. Однако законопроект не был принят.