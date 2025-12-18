От мокрого снега и гололеда до крепких морозов: какой будет погода в Башкирии в конце недели

В субботу ночью по всей республике, а днем местами, пройдет небольшой снег. Подует северный ветер. Самые сильные морозы ударят в северных районах: ночью здесь ожидается −15…-20 градусов, а в отдельных районах при прояснении — до −22…-27. Днем на севере будет −14…-19. В южной половине Башкирии ночные и дневные температуры окажутся мягче — в пределах −8…-13 градусов.