От мокрого снега и гололеда до крепких морозов: какой будет погода в Башкирии в конце недели

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие несколько дней. Ожидается, что погода преподнесет жителям республики несколько неприятных сюрпризов.
Сегодня, 18 декабря, местами пройдет небольшой снегопад, а кое-где возможны гололед и даже ледяной дождь. Ветер будет дуть с юго-запада и юга, днем местами усиливаясь до порывистого. Дневная температура составит от −3 до −8 градусов.
Завтра, в пятницу, погода заметно ухудшится. Ожидаются снег и мокрый снег, гололедные явления. На проводах и деревьях может налипать мокрый снег, а на дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица. Ветер поменяет направление с южного на северо-западный. Ночью будет −4…-9 градусов, а днем температура поднимется до 0…-5.
В субботу ночью по всей республике, а днем местами, пройдет небольшой снег. Подует северный ветер. Самые сильные морозы ударят в северных районах: ночью здесь ожидается −15…-20 градусов, а в отдельных районах при прояснении — до −22…-27. Днем на севере будет −14…-19. В южной половине Башкирии ночные и дневные температуры окажутся мягче — в пределах −8…-13 градусов.
