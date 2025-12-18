В Омске зафиксировали кратковременное превышение угарного газа

17 декабря на автоматизированном посту наблюдений на улице 10 лет Октября выявили кратковременное превышение ПДК оксида углерода. В 16:00 приборы показали значение в 1,2 раза выше нормы: 6,0 мг/м3. Об этом сообщил телеграм-канал «Чистый воздух».
По результатам анализа зафиксированного превышения специалисты определили перечень потенциальных источников загрязнения. Эта информация направлена в надзорные органы для принятия мер. На других региональных постах наблюдений превышений предельно допустимой концентрации веществ по контролируемым показателям не выявили.
