Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске зафиксировали кратковременное превышение угарного газа

Уровень оксида углерода в воздухе оказался выше нормы.

Источник: Комсомольская правда

17 декабря на автоматизированном посту наблюдений на улице 10 лет Октября выявили кратковременное превышение ПДК оксида углерода. В 16:00 приборы показали значение в 1,2 раза выше нормы: 6,0 мг/м3. Об этом сообщил телеграм-канал «Чистый воздух».

По результатам анализа зафиксированного превышения специалисты определили перечень потенциальных источников загрязнения. Эта информация направлена в надзорные органы для принятия мер. На других региональных постах наблюдений превышений предельно допустимой концентрации веществ по контролируемым показателям не выявили.

Ранее «КП Омск» рассказала, что в Таре создали разноцветные снежные арт-объекты.