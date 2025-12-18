В Омске зафиксировали кратковременное превышение угарного газа

По результатам анализа зафиксированного превышения специалисты определили перечень потенциальных источников загрязнения. Эта информация направлена в надзорные органы для принятия мер. На других региональных постах наблюдений превышений предельно допустимой концентрации веществ по контролируемым показателям не выявили.