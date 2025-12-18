В Прикамье средняя стоимость бензина продолжает слабое падение

Росстат сообщил об изменении потребительских цен на нефтепродукты в регионах России с 9 по 15 декабря. В Пермском крае средняя цена за литр бензина снизилась на 5 коп. и составила 63,77 ₽
Средняя цена бензина марки АИ-92 упала на 6 коп. до 60,72 ₽, АИ-95 — на 4 коп до 65,83 ₽ Марка АИ-98 выросла еще на 20 коп. до 89,82 ₽ за литр.
В автозаправках ПФО и в целом по России стоимость литра бензина снизилась на 6 коп. — до 62,56 ₽ 64,70 ₽ соответственно. В Приволжье самый дорогой бензин по-прежнему в Нижегородской обл. — 63,87 (-0,03) руб.
Дизельное топливо в Прикамье за прошедшую неделю подорожало на 21 коп. до 75,88 ₽ «Дизель» у пермяков остается самым дорогим среди всех регионов Приволжского округа. Средняя цена на дизельное топливо в ПФО составляет 73,02 ₽ (+23 коп.), России — 75,76 ₽ (+18 коп.) за литр.