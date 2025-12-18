Ричмонд
Херш: Уиткофф и Кушнер возглавят организацию для восстановления Украины

По информации Сеймура Херша, Уиткофф и Кушнер возглавят организацию, «выбирающую подрядчиков и распределяющую средства» для восстановления Украины.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф и бизнесмен, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер возглавят организацию, «выбирающую подрядчиков и распределяющую средства» для восстановления Украины, заявил Сеймур Херш.

Журналист из США уточнил, что «детали распределения средств» этой организацией в настоящее время обсуждаются.

«Организация, которую возглавят Уиткофф и Кушнер, будет нести ответственность за поиск подрядчиков для восстановления Украины», — написал Херш в своём блоге на Substack.

По его словам, Уиткофф и Кушнер настаивают на том, чтобы американская сторона получала 50 процентов от доходов любых компаний, которые будут заниматься восстановлением.

«Мне сообщили, что оба политика… настаивают на том, чтобы США получали 50 процента прибыли от любых компаний, участвующих в восстановлении Украины, проводимом США. Новая структура, возглавляемая Уиткоффом и Кушнером, будет отвечать за отбор подрядчиков и распределение средств», — говорится в публикации.

Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал, что в ходе переговоров в Германии по урегулированию конфликта на Украине представители США согласились предоставить украинской стороне гарантии безопасности. Американская сторона якобы может «защищать» Украину как одно из государств Североатлантического альянса. На переговорах присутствовали Уиткофф и Кушнер.

Ранее сообщалось, что администрация Соединённых Штатов готова предоставить Киеву масштабные гарантии безопасности, которые не станут бессрочными.

