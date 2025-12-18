От сна купца до льва с золотыми яйцами: парадоксальная история одного яркого особняка в Екатеринбурге

Дом Телегиных появился в конце XIX века.
На углу оживленных улиц Вайнера и Попова в Екатеринбурге стоит нарядное двухэтажное здание, приковывающее взгляд богатым декором. Это Дом Телегиных — памятник архитектуры и немой свидетель почти полуторавековой истории города, в котором переплелись коммерция, благотворительность и городские легенды. Что известно об этом ярком особняке — в материале URA.RU.
Легенда о вещем сне и храме.
Современная история дома восходит к 1890 году, когда на углу улиц Успенской (ныне Вайнера) и Попова возвели каменное двухэтажное здание. Достоверно неизвестно, но есть предположения, что его проект разработал архитектор Юлий Дютель.
Дом задумывался как доходный: его планировка и функционал были подчинены коммерческим задачам. Первый этаж во всю длину главного фасада занимал крупный мануфактурный магазин, второй этаж разделили на несколько изолированных квартир.
«Путти» — это фигурки детей-ангелов в позах атлантов.
Архитектурный облик здания относится к эклектике. В случае с Домом Телегиных особенно заметны мотивы барокко, придающие фасаду праздничность и театральность.
Первый этаж оформлен рустом — облицовкой, имитирующей массивную каменную кладку. Арочные окна второго этажа окружены богато декорированными наличниками с лепниной. Особое внимание привлекает угловой балкон с кованой чугунной решеткой. Ее ажурный рисунок украшен геральдическими мотивами и фигурками путти — ангелоподобных младенцев.
Бизнес и благотворительность.
Изначально принадлежало здание известной и уважаемой в городе купеческой династии Телегиных, которая занималась текстильным и швейным производством. Но семья прославилась не только благодаря предпринимательской деятельности, но и благотворительности.
Иоанно-Предтеченский собор появился с подачи Телегина.
Ходит легенда, что однажды Арсению Телегину приснился сон, где говорилось, что дети его будут счастливы и богаты, если он пожертвует городу храм. Так, благодаря ему построили Иоанно-Предтеченский собор, а также возвели каменную ограду Ивановского кладбища и создали золоченый иконостас Богоявленского кафедрального собора.
Сын Арсения, Ефим, занимался золотопромышленным делом, был гласным Екатеринбургского уездного земства первого созыва. Еще один сын, Олимпий, был постоянным членом Екатеринбургского благотворительного общества, попечителем Екатеринбургского Алексеевского училища, членом екатеринбургского отдела Императорского православного палестинского общества и комитета по строительству Симеоновской церкви-школы.
Телегины передавали деньги в детские приюты, пансион при Алексеевском реальном училище, поддерживали гинекологическое отделение в местном роддоме. Традицию благотворительности продолжил сын Олимпия, Петр: он был членом Екатеринбургского вольного пожарного общества и жертвовал на его развитие. После Октябрьской революции Петр Телегин эмигрировал в Китай, и о его дальнейшей судьбе ничего неизвестно.
Дом купцов и по сей день остается одним из самых ярких зданий на Вайнера.
В советские годы дом национализировали, и там разместился Губземотдел, затем — книжный магазин «Букинист». Помимо прочего, там располагался и магазин «Детский мир».
Память о Телегиных осталась не только на Вайнера: у Иоанно-Предтеченского собора находится фамильное захоронение рода. Оно неоднократно подвергалось вандальным набегам, поэтому в 2022 году фамильный склеп отреставрировали.
Современная история яркого дома.
Дом Телегиных по-прежнему сохраняет свое первоначальное назначение торгового здания и является объектом культурного наследия. Первый и второй этажи занимают различные коммерческие арендаторы, среди них — магазин компьютерных игр, ювелирный магазин, фотосалон, отдел по изготовлению ключей, а также зоомагазин с отелем для домашних любимцев. Прямо у здания находится известная городская бронзовая скульптурная композиция «Друзья» (или «Влюбленные»).
В 2023 году возле особняка появился необычный монумент.
Кроме этого, в 2023 году возле дома установили льва с золотыми яйцами: высота монумента составляла около пяти метров, длина — 8,5 метров, вес — 3,5 тонны. По задумке авторов, он символизировал «львиный дух» Урала, где 30 тысяч лет назад обитали пещерные львы. Золотые гениталии стали отсылкой к статуе быка на Уолл-стрит в Нью-Йорке.
Скульптура вызвала неоднозначную реакцию горожан. Спустя два дня, в ночь на 7 октября 2023 года, льва с Вайнера убрали и перевезли его на Челябинский тракт.