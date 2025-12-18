От сна купца до льва с золотыми яйцами: парадоксальная история одного яркого особняка в Екатеринбурге

Ходит легенда, что однажды Арсению Телегину приснился сон, где говорилось, что дети его будут счастливы и богаты, если он пожертвует городу храм. Так, благодаря ему построили Иоанно-Предтеченский собор, а также возвели каменную ограду Ивановского кладбища и создали золоченый иконостас Богоявленского кафедрального собора.