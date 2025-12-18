Ричмонд
Несколько российских городов вводят туристический налог: кто освобожден от уплаты

С 1 января 2026 года в четырёх городах РФ введут туристический налог.

Источник: Комсомольская правда

С января 2026 года в четырех городах России вводится туристический налог. В список попали Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень. Об этом уведомили в местных администрациях и областных думах, пишет РИА Новости.

Так, от уплаты туристического налога будут освобождены несколько категорий граждан. В их числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, Герои России и СССР, инвалиды I и II групп, а также жители, прибывшие с территории Украины и российских регионов с особым уровнем реагирования.

«В соответствии с решением Курского городского собрания с 1 января 2026 года на территории города Курска вводится туристический налог», — отметили в пресс-службе Министерства экономического развития Курской области.

Между тем власти Кипра заявили о намерении перезапустить прямые авиарейсы с Россией. Регулярное сообщение между странами было прекращено 28 февраля 2022 года.