Россиянам перечислили ключевые основания для отмены дарения квартиры: что важно знать

Как правило, договор дарения не предполагает возможности отмены. Однако закон предусматривает исключительные ситуации для оспаривания такой сделки. Адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм» перечислила четыре основания, дающих право дарителю или его наследникам инициировать возврат жилья.
«Во-первых, отмена дарения возможна, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или его близких либо умышленно причинил им вред здоровью. Если даритель погиб в результате таких действий, его наследники могут добиваться отмены договора в суде», — объяснила она.
Во-вторых, возврат возможен при доказанном нанесении существенного ущерба квартире ее новым владельцем. В-третьих — если дарителя признали банкротом в первые полгода, что может трактоваться как мошенничество против кредиторов.
Четвертый случай — когда в договоре прямо указано, что он теряет силу, если получатель подарка умирает раньше дарителя.
Как ранее объяснил топ-юрист рынка недвижимости Вадим Шабалин, защитить от мощеннических схем с квартирами поможет банковский аккредитив.