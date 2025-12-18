В Омске с 2026 года изменится срок оплаты коммунальных услуг

С 1 марта 2026 года россияне смогут платить за коммунальные услуги с дополнительными пятью днями на это. В рамках нового закона крайний срок оплаты коммунальных услуг будет перенесен с 10-го числа каждого месяца на 15-е. Такое изменение направлено на поддержку граждан, получающих зарплату 12-го или 15-го числа месяца, обеспечивая им возможность оплачивать счета сразу после поступления средств.
Кроме того, согласно закону, крайний срок предоставления квитанций сдвинется с 1-го числа на 5-е, что даст управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям больше времени для расчета начислений и исключит возможные ошибки.
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отметил, что это нововведение поможет избежать просрочек и пени. Однако стоит учитывать, что в январе 2026 года крайний срок оплаты коммунальных услуг выпадает на 12-е число из-за выходных, а в феврале — оплатить счета нужно будет по старому графику — до 10-го числа.
Также в 2026 году россияне столкнутся с повышением тарифов на коммунальные услуги дважды: с 1 января и с 1 октября.