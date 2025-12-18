В Омске с 2026 года изменится срок оплаты коммунальных услуг

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отметил, что это нововведение поможет избежать просрочек и пени. Однако стоит учитывать, что в январе 2026 года крайний срок оплаты коммунальных услуг выпадает на 12-е число из-за выходных, а в феврале — оплатить счета нужно будет по старому графику — до 10-го числа.