Киноночь, музлото и День зимнего солнцестояния: куда сходить взрослым на выходных в Челябинске

Детская библиотека имени Горького 20 декабря в 13:00 проведет встречу для родителей и детей с психологом Юлией Бугреевой по теме «Как из мечты создать реальность». На встрече участники разберут установки и ожидания, которые часто становятся причиной ссор в семье. Также запланированы практики на саморефлексию, отработку навыков коммуникации и выстраивание личных границ. Кроме того, каждый сможет создать свою карту желаний и шагов на 2026 год. Участие бесплатное, требуется предварительная запись. (9+).