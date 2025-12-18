Киноночь, музлото и День зимнего солнцестояния: куда сходить взрослым на выходных в Челябинске

В Челябинске пройдет новогодняя ночь кино в окружении котов.
В Челябинске на выходных проведут праздник зимнего солнцестояния с обрядами, рождественский фестиваль и репетицию Нового года. Жители города также попробуют преодолеть свой языковой барьер, улучшить отношения в семье и смогут посетить новогоднюю киноночь с пушистыми питомцами. О том, какие развлечения подготовили для взрослых 20 и 21 декабря — в материале URA.RU.
Новогодние традиции: от народных гуляний до репетиции праздника.
Погрузиться в атмосферу старинных обрядов можно 20 декабря. В 14:00 в зале «Р. И. М» Центр народного единства устроит гуляния, посвященные зимнему солнцестоянию. Гостей ждет ремесленная ярмарка, мастер-классы по созданию оберегов и народных атрибутов, а также традиционные хороводы и игры. Самый эффектный народный костюм будет отмечен призом. Вход на праздник бесплатный. (12+).
Челябинцев поздравят новогодние сказочные герои.
20 декабря с 18:00 фуд-маркет «Белый Рынок» приглашает на семейный праздник. В программе — поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы, подарки, выступление группы «ТОК» и диджей-сет. Вход на мероприятие свободный. (0+).
На следующий день, 21 декабря, культурный центр «Новый Акрополь» проведет рождественский фестиваль. С 16:00 до 20:30 для посетителей пройдет лекция о символике праздников, мастерская по изготовлению благотворительных подарков и философский вечер «Дары волхвов» о тепле души. В рамках фестиваля также организован сбор подарков для пожилых и бездомных людей. Вход свободный. (18+).
На предновогодней вечеринке представят фокусы.
21 декабря в 20:00 паб Horse Head устроит «предновогоднюю репетицию» с ведущим Арсеном Карапетяном. Гостей ждет выступление фокусника, визит Деда Мороза со Снегурочкой и диджей-сет. На мероприятии действует система депозитов. (18+).
Языковая практика, игры и психология.
В кофейне «Кофе и Книги» 21 декабря в 18:00 пройдет встреча английского клуба. Участники с уровнем языка А2-B2 смогут попрактиковаться в общении, играя в настольные игры. Участие бесплатное, необходима регистрация. (16+).
На этих выходных жителей ждут различные игры.
21 декабря в 19:00 в лаундж-баре Look начнется вечер настольных игр. Стоимость участия — 300 рублей. В этот же день с 15:00 до 17:00 в кальянной OverPack пройдет новогоднее музыкальное лото. Для участия требуется внести депозит 600 рублей. (18+).
Детская библиотека имени Горького 20 декабря в 13:00 проведет встречу для родителей и детей с психологом Юлией Бугреевой по теме «Как из мечты создать реальность». На встрече участники разберут установки и ожидания, которые часто становятся причиной ссор в семье. Также запланированы практики на саморефлексию, отработку навыков коммуникации и выстраивание личных границ. Кроме того, каждый сможет создать свою карту желаний и шагов на 2026 год. Участие бесплатное, требуется предварительная запись. (9+).
Кинопоказы.
20 декабря с 22:00 до 7:00 в «Котофее» пройдет новогодняя киноночь. Участники в закрытом чате выберут фильмы для просмотра, среди вариантов — «Замерзшая из Майами», «Привет семье» и «Семьянин». В программе также квиз про кино нулевых, неограниченные угощения и общение с питомцами. Стоимость билета — 850 рублей, требуется запись. (18+).
Фильм, поставленный на киностудии «Мосфильм», покажут в библиотеке.
В библиотеке имени Пушкина 20 декабря в 14:00 состоится бесплатный показ художественного фильма «Человек, которого я люблю». Лента рассказывает историю отца и двух сыновей из Благовещенска, в жизнь которых неожиданно входит молодая женщина. (12+).
Киноцентр Оболенского 20 декабря в 16:00 приглашает на показ фильма «Королевство полной луны», который пройдет с комментариями ведущего Олега Мясникова. Фильм поведает историю 1965 года о двух подростках — Сэме и Сьюзи, которые сбежали от взрослых. Сэм, бойскаут-сирота, и замкнутая Сьюзи, живущая в мире фантазий, станут объектом поисков, которые организует шериф и вожатый скаутского лагеря. Посещение бесплатное. (18+).