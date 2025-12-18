Курганская колония выплатит зеку 800 тысяч за травму, полученную в цехе матрасов

Курганский зек повредил руку в цехе по пошиву матрасов местной колонии.
Руководство курганской исправительной колонии № 6 обязали выплатить 800 тысяч рублей осужденному, который получил тяжелую травму руки в цехе при наполнении матрасов. Прокуратура добилась через суд возмещения пострадавшему компенсации морального ущерба из-за выявленных нарушений вследствие неудовлетворительной организации и отсутствия должного контроля при проведении работ. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«В колонии № 6 курганского поселка Иковка зек работал в швейном цехе, где делали матрасы из синтепона. Мужчина трудился на чесальной машине, которая размельчала материал. В июле 2024 года он заметил неисправность в аппарате. Был поднят защитный кожух, а когда машину запустили, защиту закрыть забыл. Его рука попала в станок, травма была тяжелой — зеку пришлось долго лечиться. С учетом полученных повреждений и имевшейся вины администрации, зеку присудили 800 тысяч», — сообщили источники.
Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Прокуратура выступила с иском в пользу осужденного после полученной им травмы в цехе по пошиву матрасов ИК-6. Мужчина долго лечился после того, как его рука попала в станок по измельчению синтепона. Согласно данным иска, зек утратил возможность полноценного самообслуживания, вести привычный образ жизни и у него ограничилась способность к труду.
Представители колонии доказывали, что осужденный травмировался по своей вине, также они просили снизить размер выплат. Однако, проведенные проверки обнаружили нарушения — руководство колонии получило административный штраф. Суд рассмотрел обстоятельства дела и обязал колонию выплатить мужчине 800 тысяч. Жалобы ведомства в вышестоящие инстанции не помогли, решение было оставлено в силе.