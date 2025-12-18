Курганская колония выплатит зеку 800 тысяч за травму, полученную в цехе матрасов

«В колонии № 6 курганского поселка Иковка зек работал в швейном цехе, где делали матрасы из синтепона. Мужчина трудился на чесальной машине, которая размельчала материал. В июле 2024 года он заметил неисправность в аппарате. Был поднят защитный кожух, а когда машину запустили, защиту закрыть забыл. Его рука попала в станок, травма была тяжелой — зеку пришлось долго лечиться. С учетом полученных повреждений и имевшейся вины администрации, зеку присудили 800 тысяч», — сообщили источники.