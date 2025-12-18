Умер Питер Арнетт, обладатель Пулитцеровской премии

Легендарный журналист, удостоенный Пулитцеровской премии, Питер Арнетт скончался в Калифорнии на 92-м году жизни. Сообщение о его смерти распространило агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на сына покойного, Эндрю Арнетта.
«Питер Арнетт, журналист, удостоенный в 1966 году Пулитцеровской премии за международные репортажи о войне во Вьетнаме для агентства Ассошиэйтед Пресс, скончался в Ньюпорт-Бич в окружении друзей и семьи», — рассказал сын Арнетта.
По данным агентства, журналист с субботы был в хосписе, где получал уход в связи с онкологическим заболеванием.
Арнетт, родившийся в Новой Зеландии в 1934 году, стал знаменит благодаря репортажам о войне во Вьетнаме и конфликте в Персидском заливе. Он работал на AP и CNN, а в 1995 году выпустил автобиографию о своем 35-летнем опыте работы военным корреспондентом.
Немногим ранее ушел из жизни бывший глава Камчатки Дмитрий Качин.