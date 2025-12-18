Умер Питер Арнетт, обладатель Пулитцеровской премии

Арнетт, родившийся в Новой Зеландии в 1934 году, стал знаменит благодаря репортажам о войне во Вьетнаме и конфликте в Персидском заливе. Он работал на AP и CNN, а в 1995 году выпустил автобиографию о своем 35-летнем опыте работы военным корреспондентом.