Подарки по списку: хабаровчане в октябре начали готовить вишлисты

Жители Дальнего Востока стали более вдумчиво подходить к выбору новогоднего подарка. По данным аналитиков МегаФона, осенью и в начале зимы число абонентов, использующих сайты с вишлистами, выросло в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Исследование пользовательской активности показало, что приморцы и хабаровчане больше других дальневосточников генерируют трафик на сервисах со списками желаний. Доля жителей двух регионов составила более 50% в общем дальневосточном объеме. В ЕАО и Магаданской области к выбору подарков на главный праздник зимы подходят менее организованно. Здесь тематический дата-трафик самый низкий на Дальнем Востоке — 2% и 1% соответственно.
В Хабаровском крае задумываться о новогодних подарках жители в этом году начали задолго до официального старта «почтовой кампании» зимнего волшебника: День написания писем Деду Морозу в России традиционно отмечается 4 декабря. В 2024 году интерес к составлению вишлистов пришелся на декабрь, в 2025-м абоненты занялись планированием уже в октябре. Такой способ, вероятно, позволяет сделать более рациональный выбор подарка и избежать ажиотажа в дни перед праздниками.
Составлением вишлистов чаще занимаются женщины, их на 70% больше, чем мужчин. Самыми организованными в новогодней подготовке стали хабаровчанки от 25 до 34 лет — на них приходится 35% от общего числа составителей вишлистов. Заранее также готовят списки подарков жители региона в возрасте 35−44 лет (33%) и в возрасте 45 −54 лет (16%).
Составлением списка желаний хабаровчане преимущественно занимаются ближе к выходным. Так, в четверг трафик на ресурсы на 8% выше средненедельного показателя.