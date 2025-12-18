Подарки по списку: хабаровчане в октябре начали готовить вишлисты

В Хабаровском крае задумываться о новогодних подарках жители в этом году начали задолго до официального старта «почтовой кампании» зимнего волшебника: День написания писем Деду Морозу в России традиционно отмечается 4 декабря. В 2024 году интерес к составлению вишлистов пришелся на декабрь, в 2025-м абоненты занялись планированием уже в октябре. Такой способ, вероятно, позволяет сделать более рациональный выбор подарка и избежать ажиотажа в дни перед праздниками.