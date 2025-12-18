Муралы Победы могут появиться в Комсомольске-на-Амуре

В Хабаровском крае может получить продолжение проект «Муралы Победы», который уже стал заметной частью городской среды в столице региона. Речь идет о создании масштабных изображений, посвященных защитникам Отечества и героям военных лет. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
По словам секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Государственной думы Максима Иванова, в год 80-летия Победы во Второй мировой войне важно, чтобы память о героях сохранялась не только в официальных форматах, но и в живом городском пространстве.
Проект уже реализуется в Хабаровске, где на фасадах зданий появились муралы с изображением маршала Александра Василевского, а также портреты Героев Великой Отечественной войны Максима Пассара и Петра Кагыкина.
«Важно, чтобы такие инициативы не выглядели формальными. В Комсомольске живут люди с сильным характером и своей историей. Логично, чтобы именно жители города решали, чьи образы появятся на муралах», — рассказал Максим Иванов.
Предполагается, что вовлечение местных жителей сделает проект по-настоящему народным и поможет заинтересовать историей как молодежь, так и старшее поколение. Сейчас Хабаровск остается единственным городом края, где «Муралы Победы» уже реализованы, но инициатива расширения призвана сделать сохранение памяти общим делом для всего региона.