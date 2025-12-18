Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Муралы Победы могут появиться в Комсомольске-на-Амуре

Проект предлагают расширить за пределы краевой столицы.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае может получить продолжение проект «Муралы Победы», который уже стал заметной частью городской среды в столице региона. Речь идет о создании масштабных изображений, посвященных защитникам Отечества и героям военных лет. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

По словам секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Государственной думы Максима Иванова, в год 80-летия Победы во Второй мировой войне важно, чтобы память о героях сохранялась не только в официальных форматах, но и в живом городском пространстве.

Проект уже реализуется в Хабаровске, где на фасадах зданий появились муралы с изображением маршала Александра Василевского, а также портреты Героев Великой Отечественной войны Максима Пассара и Петра Кагыкина.

«Важно, чтобы такие инициативы не выглядели формальными. В Комсомольске живут люди с сильным характером и своей историей. Логично, чтобы именно жители города решали, чьи образы появятся на муралах», — рассказал Максим Иванов.

Предполагается, что вовлечение местных жителей сделает проект по-настоящему народным и поможет заинтересовать историей как молодежь, так и старшее поколение. Сейчас Хабаровск остается единственным городом края, где «Муралы Победы» уже реализованы, но инициатива расширения призвана сделать сохранение памяти общим делом для всего региона.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше