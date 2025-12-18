Российский регион полностью отказался от абортов

Помимо этого глава республики отметил, что в Перинатальном центре была перезагружена система психологической, медико-социальной и правовой помощи. Также была запущена «Школа молодой мамы». Также он отметил, что из 328 женщин, обратившихся в текущем году в государственные медицинские учреждения для получения направления на аборт, 30% в дальнейшем отказались от проведения данной процедуры.