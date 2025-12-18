Российский регион полностью отказался от абортов

Из 328 женщин, 30% отказались от абортов, заявил Турчак.
В Республике Алтай полностью отказались от абортов в частных медицинских клиниках. Это сделано для поддержки материнства, семьи и сбережения детей. Об этом заявил глава республики Андрей Турчак.
«Отказ от абортов в частных медицинских клиниках Республики — это не ограничение ради ограничений. Это планомерная работа, которую мы ведем вместе с Минздравом и фондом “Женщины за жизнь”. Ради сбережения детей, поддержки семьи, материнства и детства», — заявил Андрей Турчак в своем telegram-канале.
Помимо этого глава республики отметил, что в Перинатальном центре была перезагружена система психологической, медико-социальной и правовой помощи. Также была запущена «Школа молодой мамы». Также он отметил, что из 328 женщин, обратившихся в текущем году в государственные медицинские учреждения для получения направления на аборт, 30% в дальнейшем отказались от проведения данной процедуры.
Ранее в России уже обсуждалось ограничение абортов в частной медицине: в конце 2024 года Госдума отклонила проект о полном запрете таких процедур в частных клиниках, но региональные власти начали продвигать добровольный отказ от них. Так, в Екатеринбурге медицинский центр «Шанс» объявил, что с 1 января 2026 года прекратит проводить аборты, направляя женщин при необходимости в государственные учреждения.