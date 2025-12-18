«Плачу ипотеку, ем фаст-фуд»: «Королева России» из Перми о красоте, переезде в Москву и работе в правительстве

— Нет, я останусь в Перми. У меня было желание жить в Москве. Но однажды со мной приключилась история, которая перечеркнула все желание переезжать в столицу. Меня позвали в Москву на съемку для рекламы застройщика. Это был крупный проект, который размещали на билбордах по всему городу. Я приехала в Москву, вызвала такси и попала в жуткую пробку. А для меня съемки — важная ответственная работа. Помню, сильно расстроилась, что не успеваю вовремя на площадку. Разревелась прямо в такси. Поняла, что Москва — не мой город. Я не хочу там жить и проводить львиную долю своего времени в пробках. На съемки тогда опоздала на 20 минут, так как я очень пунктуальный человек, меня это сильно огорчило.