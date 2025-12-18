«Плачу ипотеку, ем фаст-фуд»: «Королева России» из Перми о красоте, переезде в Москву и работе в правительстве

Пермячка совмещает работу в заксобрании с участием в модных показах.
Вокруг конкурсов красоты ходит много сплетен. Якобы победительницы накачивают себе губы, грудь и другие части тела, не блещут умом, а короны получают благодаря спонсорам. Такое можно подумать про пермячку Ксению Кин. Девушка имеет титул «Королева России», а недавно стала победительницей премии «Топ-100 успешных и изысканных персон России». Но на самом деле пермячка одна воспитывает двоих детей, каждый день ездит на работу в заксобрание из Кондратово и развивает свое модельное агентство. Что скрывается за красивыми фото в соцсетях, Ксения Кин рассказала URA.RU в откровенном интервью.
— После победы на премии «Топ-100 успешных персон России» про вас писали многие СМИ. Это как-то повлияло на вашу жизнь?
— В целом жизнь никак не изменилась. Продолжаю ходить на работу, решать бытовые вопросы, проводить время с детьми. В соцсетях, конечно, поднялась шумиха. Одни поздравляют, другие пишут гадости. На фотографиях может казаться, что я с короной на голове, но это не так. Меня настоящую знают только родные и близкие.
— Вы получили награду «За неподдельную красоту». Как в 30 лет выглядеть на все 100?
В повседневной жизни Ксения редко наносит макияж.
— Я никогда не пользовалась услугами пластических хирургов и косметологов. Хотя, нет, несколько лет назад обратилась в клинику за уколом ботокса, чтобы убрать морщинку на лбу. Но это была разовая процедура. С тех пор не обращалась к косметологам.
Слежу за питанием и хожу в тренажерный зал. Сильно себя не ограничиваю, могу поесть фаст-фуд. Но чаще всего готовлю блюда на пару. В тренажерном зале занимаюсь три раза в неделю. Тренируюсь сама. Я родом из Александровска. Там ходила в секцию по легкой атлетике, поэтому знаю технику выполнения упражнений. Прихожу в тренажерный зал, надеваю наушники, занимаюсь около часа и все. Не скажу, что как-то особо ухаживаю за собой. Думаю, надо благодарить генетику за мою внешность и моих родителей.
— А косметика? На всех фото в соцсетях выглядите словно только что сошли со сцены…
— Из уходовой косметики всю жизнь пользуюсь только детским кремом. Что касается декоративной косметики, то в повседневной жизни я практически не крашусь. Могу нанести тон, уложить брови гелем и все. На мероприятиях макияж должен быть ярче. Многие этого не понимают. Требуют, чтобы я выступала без косметики. Но сценический свет настолько яркий, что лица не видно. Чтобы подчеркнуть черты лица, необходимо наносить макияж.
— Многие женщины сталкиваются с проблемой восстановления после родов. У вас двое детей. Поделитесь, как пришли в форму?
— Следила за питанием, а когда можно было заниматься, стала тренироваться. Помню, когда родила дочку, брала малышку на руки и приседала с ней. Занималась дома.
— Что вас мотивирует тренироваться, правильно питаться?
— У меня двое детей: сын и дочь. Я не могу позволить им видеть меня некрасивой. Победы на конкурсах тоже отлично мотивируют держать себя в форме. Мне кажется, что у меня уже вошло в привычку вести здоровый образ жизни.
— Считается, что королевы красоты не блещут умом. Но вы управляете своим модельным агентством, работаете в заксобрании, про вас такое сложно сказать…
— Мне кажется, что все эти слухи распускают «диванные критики». Они и мне в соцсетях часто пишут, что я сделала грудь, губы и так далее. Думаю, это люди, которые сами в жизни ничего не добились. Я много общалась с разными звездами. Например, Ольгу Бузову считают глупой. Но это просто имидж. Она очень умная девушка, настоящий стратег.
Что касается меня, то я заканчивала техникум в Александровске. Высшего образования у меня нет. Но в жизни я научилась многому. Сейчас работаю в правительстве, являюсь помощником депутата законодательного собрания Николая Черепанова. Глупых людей на такие должности не берут. Считаю, что я хорошо выполняю свою работу, потому что у руководителя нет ко мне замечаний.
— В чем заключается ваша работа? Судя по фото, вы часто выезжаете на стройки…
— Работа у меня интересная. Я не сижу как секретарша на одном месте. Мы с руководителем постоянно ездим на стройки, проводим осмотры. Знаете, приятно видеть, что пару лет назад тут был пустырь, а сегодня — шикарное здание, где проводят культурные или спортивные мероприятия.
— Если не секрет, как вы такая красивая ходите по стройкам? Это же грязная и опасная работа…
— На каблуках (улыбается). Я всегда хожу на каблуках, но меня это никогда не останавливало от визита на строительный объект. Мне греет душу то, как наш город застраивается и развивается. А то, что я такая красивая работаю на некрасивой должности, как раз развеивает мифы о королевах красоты.
— Давно работаете в правительстве? Как удалось заполучить эту должность?
— Работаю год. А пришла по объявлению. Опубликовала свое резюме, его заметили и пригласили меня на собеседование. Шеф иногда смеется: «Понаберут по объявлению!».
— А как Павел Николаевич реагирует на ваши победы на конкурсах красоты?
— Он не делился со мной своими мыслями на этот счет. Мне кажется, такое внимание к его сотруднику ему даже немного мешает. Но говорил, что ему постоянно присылают новости про меня.
— Ваши титулы наверняка не останутся незамеченными в Москве. Если предложат работу в столице, согласитесь?
Пермячка не планирует переезжать в столицу.
— Нет, я останусь в Перми. У меня было желание жить в Москве. Но однажды со мной приключилась история, которая перечеркнула все желание переезжать в столицу. Меня позвали в Москву на съемку для рекламы застройщика. Это был крупный проект, который размещали на билбордах по всему городу. Я приехала в Москву, вызвала такси и попала в жуткую пробку. А для меня съемки — важная ответственная работа. Помню, сильно расстроилась, что не успеваю вовремя на площадку. Разревелась прямо в такси. Поняла, что Москва — не мой город. Я не хочу там жить и проводить львиную долю своего времени в пробках. На съемки тогда опоздала на 20 минут, так как я очень пунктуальный человек, меня это сильно огорчило.
У меня было много возможностей уехать в Москву, Сочи, Петербург. Но зачем? В Перми у меня родные и близкие. В Кондратово, где мы живем с детьми, есть все условия. Рядом школа, магазины, кафе. До центра Перми на работу через Парковый доезжаю за 30 минут. К тому же сам город хорошеет и развивается с каждым годом.
— На общественном транспорте добираетесь на работу? Машину не водите?
— В сентябре сдала на права. Планирую покупку автомобиля, а пока езжу на общественном транспорте. Машину еще выбираю. Буду брать кредит, но ставки останавливают. К тому же еще плачу ипотеку за квартиру, поэтому надо с умом подойти к покупке.
— Напоследок дайте совет девушкам и женщинам, которые хотят надолго сохранить свою красоту и молодость.
— Надо любить себя такой, какая ты есть. К сожалению, я поняла это поздно. Когда восстанавливалась после родов, могла заниматься в зале по четыре часа. Постоянно видела в себе недостатки, хотела, чтобы у меня была стройная фигура как у современных голливудских актрис. Но давайте вспомним Мэрилин Монро. Ее фигура далека от идеала, она привлекала внимание своей харизмой. Поэтому не нужно гнаться за совершенством.
Ксения стала победительницей конкурса «Королева России», премии «Топ-100 успешных людей РФ» Пермячка мечтает принять участие в международном конкурсе красоты.