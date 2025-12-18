Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные РФ уничтожили крупный цех по сборке БПЛА ВСУ на сумском участке

Российские военнослужащие ликвидировали крупный украинский цех, где производились беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидировали крупный украинский цех, где производились беспилотные летательные аппараты для Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Удар нанесли военные российской группировки войск «Север». Объект украинских войск находился в районе населённого пункта Кардашовка, который находится в Сумской области.

«В районе населённого пункта ударами БПЛА “Герань-2” уничтожен крупный цех по сборке БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, в материале сказано, военнослужащие группировки войск «Север» наращивают интенсивность наступательных действий в Сумской области. Украинские войска осуществляли ротацию понёсших потери подразделений.

Российские штурмовые подразделения продвинулись на восьми участках, продвижение составило до 1000 метров.

«На Теткинском и Глушковском участках артиллерия Северян наносила удары по позициям ВСУ в районах Павловки и Искрисковщины», — отмечается в сообщении.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что солдаты 72-й бригады Вооружённых сил Украины в Харьковской области саботируют приказы командиров держать оборону и массово дезертируют.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше