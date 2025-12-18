Военные РФ уничтожили крупный цех по сборке БПЛА ВСУ на сумском участке

Российские военнослужащие ликвидировали крупный украинский цех, где производились беспилотные летательные аппараты для Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Удар нанесли военные российской группировки войск «Север». Объект украинских войск находился в районе населённого пункта Кардашовка, который находится в Сумской области.
«В районе населённого пункта ударами БПЛА “Герань-2” уничтожен крупный цех по сборке БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.
Кроме того, в материале сказано, военнослужащие группировки войск «Север» наращивают интенсивность наступательных действий в Сумской области. Украинские войска осуществляли ротацию понёсших потери подразделений.
Российские штурмовые подразделения продвинулись на восьми участках, продвижение составило до 1000 метров.
«На Теткинском и Глушковском участках артиллерия Северян наносила удары по позициям ВСУ в районах Павловки и Искрисковщины», — отмечается в сообщении.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности.
Ранее сообщалось, что солдаты 72-й бригады Вооружённых сил Украины в Харьковской области саботируют приказы командиров держать оборону и массово дезертируют.