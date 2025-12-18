В южных районах Иркутской области дорожники расчищают трассы от снега

А в это время на федеральной трассе Р-258 «Байкал» (с 45-го по 100-й километр) временно ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта в целях профилактики. На этом участке работает 9 единиц техники. На отрезке от 100-го километра до границы с Бурятией задействованы 6 КДМ, грейдер, погрузчики и самосвалы.