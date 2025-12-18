В южных районах Иркутской области дорожники расчищают трассы от снега

Сильный снегопад обрушился на Иркутскую область 18 декабря. Сейчас дорожные службы расчищают трассы в южных районах. Как сообщили КП-Иркутск в региональном минтрансе, работы идут в Иркутском, Эхирит-Булагатском, Усольском, Ангарском и Шелеховском районах.
— На дорогах задействовано 47 единиц техники: погрузчики, автогрейдеры, комбинированные дорожные машины и тракторы. Специалисты расчищают проезжую часть и рассыпают противогололедные материалы, — уточняют в министерстве.
А в это время на федеральной трассе Р-258 «Байкал» (с 45-го по 100-й километр) временно ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта в целях профилактики. На этом участке работает 9 единиц техники. На отрезке от 100-го километра до границы с Бурятией задействованы 6 КДМ, грейдер, погрузчики и самосвалы.
Важно помнить, что во время снегопада на дорогах может оставаться рыхлый снег, и полностью убрать его можно только после окончания осадков. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и соблюдать ПДД.
А что в Иркутске? Город также завалило снегом, который, кстати, будет идти в течение всего дня. Также ожидаются метели, порывы ветра. На дорогах — пробки и гололед.
