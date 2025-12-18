В Ростове бригады в круглосуточном режиме восстанавливают теплоснабжение

В Ростове после аварии продолжают восстановительные работы на ТЭЦ-2. Она произошла 15 декабря, в результате тысячи горожан, проживающих на Западном, остались без отопления.
Неполадки обещали устранить как можно скорее, однако работы продолжаются уже несколько суток. Накануне, 17 декабря, глава Ростова Александр Скрябин вновь выехал на ТЭЦ-2, чтобы проконтролировать процесс.
— К сожалению, хороших новостей по скорости восстановления теплоснабжения в значительной части ростовских домов пока нет. Ресурсоснабжающая организация продолжает ремонтные работы. Аварийные бригады будут работать в круглосуточном режиме до исправления ситуации, — написал он в своем телеграм-канале.
В Ростовских теплосетях извинились перед жителями за доставленные неудобства.
— На ТЭЦ-2 продолжаются работы по подготовке к включению дополнительного теплофикационного оборудования для восстановления нормативных параметров теплоносителя. Все человеческие и технические ресурсы организации задействованы для устранения проблемы теплоснабжения города. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы в ваши дома скорее вернулось тепло, — сказали представители предприятия.
