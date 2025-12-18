Объяснено, как россияне могут дожить до 120 лет

Продолжительность жизни в 120 лет уже сейчас рассматривается как реальная цель, заявила главный врач поликлиники № 1 Управления делами президента РФ Елена Ржевская в интервью ТАСС.
По ее словам, в медицинском учреждении, обслуживающем пациентов по линии Управделами президента, продолжительность жизни заметно превышает средние показатели по стране. Среди пациентов есть несколько человек, перешагнувших 100-летний рубеж, что, по мнению специалиста, подтверждает эффективность действующей системы наблюдения за здоровьем.
Ключевым фактором увеличения продолжительности жизни Ржевская назвала регулярную и обязательную диспансеризацию. Раннее выявление заболеваний, прежде всего онкологических, напрямую влияет на выживаемость. Важную роль играет точность и своевременность постановки диагноза, а также профессиональная медицинская помощь и последующая реабилитация. В поликлинике этот процесс замкнут в единую цепочку, поскольку там действует собственное реабилитационное отделение.
Отдельное внимание, по словам врача, следует уделять образу жизни. Речь идет о правильном питании, контроле состояния здоровья и обращении к врачам не в экстренной ситуации, а при первых изменениях самочувствия.
Также подчеркивается значимость знания наследственных рисков. Понимание того, какими заболеваниями страдали родственники, позволяет заранее определить уязвимые направления и регулярно их проверять без сложных генетических исследований.
При таком системном подходе к здоровью, считает Ржевская, достижение возрастной планки в 120 лет перестает выглядеть недостижимой фантазией и становится вполне прикладной задачей.
