Объяснено, как россияне могут дожить до 120 лет

По ее словам, в медицинском учреждении, обслуживающем пациентов по линии Управделами президента, продолжительность жизни заметно превышает средние показатели по стране. Среди пациентов есть несколько человек, перешагнувших 100-летний рубеж, что, по мнению специалиста, подтверждает эффективность действующей системы наблюдения за здоровьем.