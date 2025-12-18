Уральцев приглашают на проверку состояния органов грудной клетки

Специалисты Центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний приглашают свердловчан на обследование органов грудной клетки 18 декабря с 10:00 до 16:00 к ТЦ «Мегаполис» на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Как отметили в минздраве, врачи проведут последнюю в этом году акцию «Здоровые лёгкие», в рамках которой за 2025 год проведено уже 22 выезда мобильного цифрового рентгенкабинета.