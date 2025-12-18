Ричмонд
Уральцев приглашают на проверку состояния органов грудной клетки

Акция «Здоровые лёгкие» проходит возле ТЦ «Мегаполис» 18 декабря.

Источник: Минздрав Свердловской области

Специалисты Центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний приглашают свердловчан на обследование органов грудной клетки 18 декабря с 10:00 до 16:00 к ТЦ «Мегаполис» на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Как отметили в минздраве, врачи проведут последнюю в этом году акцию «Здоровые лёгкие», в рамках которой за 2025 год проведено уже 22 выезда мобильного цифрового рентгенкабинета.

«Обследовано почти 1,5 тысячи человек. У 17 свердловчан специалисты выявили признаки патологий и направили их на углублённую диагностику», — рассказали в ведомстве.

В общей сложности медики провели более 360 акций, в которых приняли участие почти 16 тысяч свердловчан.

«По результатам 346 человек направлены на дополнительное обследование, у 116 пациентов диагностированы туберкулёз, пневмония, злокачественные и доброкачественные новообразования», — рассказали в минздраве.