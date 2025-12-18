Тест: Все 7 фильмов с Юрием Никулиным угадают только самые преданные поклонники!

Юрий Никулин — настоящая легенда советского кинематографа, он прожил на экране сотни жизней. Умел смешить до слёз одним лишь взглядом и трогать до глубины души, не произнося ни слова. Сегодня мы отмечаем день его рождения. Поэтому собрали кадры с самыми яркими его ролями. Проверьте свою память и угадайте фильм с его участием! За каждым из этих кадров скрывается не просто комедия, а целая эпоха и миллионы улыбок. Справитесь ли вы со всеми семью? Время узнать!
Вы когда-нибудь задумывались, почему вы ведёте себя именно так? Скорее всего, это непрожитые сценарии прошлых жизней, пройдите тест и узнайте, какой у вас кармический долг! А также вспомните самых привлекательных советских актёров и определите, кто из них ваша судьба!
Тесты и квизы Еще.