Тест: Все 7 фильмов с Юрием Никулиным угадают только самые преданные поклонники!

Юрий Никулин — актёр, чьи роли стали культурным кодом нации. Его герои всегда узнаваемы и человечны. Сегодня мы празднуем его день рождения! В честь этого предлагаем вам угадать фильм с его участием по одному кадру!

Источник: Life.ru

Юрий Никулин — настоящая легенда советского кинематографа, он прожил на экране сотни жизней. Умел смешить до слёз одним лишь взглядом и трогать до глубины души, не произнося ни слова. Сегодня мы отмечаем день его рождения. Поэтому собрали кадры с самыми яркими его ролями. Проверьте свою память и угадайте фильм с его участием! За каждым из этих кадров скрывается не просто комедия, а целая эпоха и миллионы улыбок. Справитесь ли вы со всеми семью? Время узнать!

