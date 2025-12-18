Казахстанский разработчик игр Дидар Кошанов представил игру в Steam о британской семье в эпоху Черчиля

Игра создана в жанре 2D-adventure с сильным сюжетным и нарративным фокусом, основана на реальных событиях Второй мировой войны и рассказывает о британской семье, чьи жизни меняет война. В центре повествования — отец Лиам и его дочь Рози, а проект уделяет особое внимание человеческим отношениям, семейным ценностям и эмоциональным переживаниям. В интервью для El.kz Дидар Кошанов рассказал о создании игры, вдохновении и трудностях разработки.
Дидар рассказал, что идея игры родилась из рассказов его бабушки. Она часто рассказывала о своём детстве и о том, как её отец участвовал в боевых действиях. Это пробудило у него интерес к истории семьи и к событиям Второй мировой войны.
«Мне всегда интересно было послушать про то время, тяжёлое время Второй мировой, периода Второй мировой войны. И тот факт, что её отец, мой прадед, участвовал активно в этой войне, всегда меня наталкивало на вопросы, ещё больше интерес вызывало к этому. И в какой-то момент я решил, скажем так, увековечить память о нём, о прадеде через вот такую вот призму игры, через, 2D-приключение», — отметил он.
Сейчас Дидару 29 лет. Он с юности изучал военную историю. Военное дело и игры на эту тему долгое время оставались его хобби, а личная семейная история со временем объединилась с этими интересами и стала главным мотивом для создания проекта. При этом с детства он увлекается видеоиграми и хорошо понимает процесс разработки, поэтому выбор игрового формата стал для него самым естественным способом рассказать эту историю.
«Игры — это моё одушино в свободное время. Я так отдыхаю, я так восполняю силы, скажем так. Это мне очень интересно.», — объяснил он.
Решение сделать именно игру казалось ему проще, чем снять фильм или написать книгу, поскольку он имел опыт анализа проектов и понимал, как создать интересный интерактивный мир.
В самой игре основной акцент сделан на взаимоотношениях отца и дочери. Дидар объяснил, что хотел показать, как сильна связь между ребёнком и родителем во время военного времени. Отец уходит на фронт, а маленькая дочь остаётся дома с матерью и пытается пережить трудности. Все исторические элементы западного фронта показаны через личные истории и эмоции.
Проект основан на реальных событиях и достоверных исторических данных о Великобритании во Второй мировой войне. Дидар подчеркнул, что сочетание семейной истории и фактов делает игру уникальной.
«Всё это подкреплено достоверной информацией с проверенных источников», — сказал он.
Самым трудным на этапе разработки оказались специалисты. В Казахстане индустрия геймдева развита слабо, и найти опытных разработчиков, художников и аниматоров было непросто. Кроме того, важной задачей стало финансирование проекта. Дидар рассказал, что проект обошёлся примерно в четверть миллиона долларов.
«Ограничений как таковой не было. Так как у меня есть партнер, инвестор, я бы сказал, единственный из многих, кто просто понимает, что разработка игр может принести хорошие обороты.», — добавил он.
Говоря о финале игры, Дидар подчёркивает, что сознательно оставил его открытым. Игрок не получает однозначного ответа о судьбе отца, и именно это усиливает эмоциональное напряжение истории. Такой приём, по его словам, помогает глубже прочувствовать переживания героев и сохранить связь с ними даже после окончания игры.
Letters of War отличается от многих проектов о Второй мировой войне не только визуальным стилем, но и выбранной точкой зрения. История Великобритании этого периода редко оказывается в центре внимания игровой индустрии, а личная семейная основа придаёт повествованию особую искренность и достоверность.
Выход игры на платформу Steam стал для разработчика важным шагом. Международная площадка с многомиллионной аудиторией открывает проекту доступ к игрокам по всему миру и позволяет представить казахстанскую инди-разработку за пределами страны.
В завершение Дидар обращается к молодым разработчикам, которые только задумываются о выходе на мировой рынок. Он советует не бояться, внимательно изучать свой проект и аудиторию и не терять уверенности в себе. Даже если первый опыт окажется сложным, именно он становится основой для дальнейшего роста и новых результатов.