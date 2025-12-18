Ёлочные базары заработают в Хабаровске уже на этих выходных

В основном они будут сосредоточены на территории Центрального района города:
на остановке «Центральный рынок» (Амурский бульвар, нечетная сторона); около дома № 22 по улице Льва Толстого; напротив остановки «Дворец профсоюзов» (в сторону железнодорожного вокзала); Льва Толстого, 19 (территория, прилегающая к Центральному рынку). улица Серышева, в районе дома № 9.
Несколько пунктов продажи также откроются в Индустриальном, Кировском и Краснофлотском районах:
улица Вахова, в районе дома № 2; улица Суворова, в районе дома № 44; улица Калараша, в районе дома № 1 (в районе рынка «Али»);