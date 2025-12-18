Главврач Кремлёвской поликлиники рассказала, сколько можно прожить, если следить за здоровьем

Россияне могут прожить до 120 лет уже сейчас. Для этого гражданам важно следить за здоровьем и правильно питаться. С таким утверждением выступила главврач поликлиники № 1 Управления делами президента РФ Елена Ржевская в диалоге с ТАСС.
Она заверила, что россиянам нужно чаще проверяться в медучреждениях, тогда удастся выявлять онкологии на ранних стадиях. Врач отметила, что при таком подходе возможность жить до 120 лет реальна.
«Если правильно питаться, следить за здоровьем, ходить на диспансеризацию — не только когда уже “жареный петух”, а когда понимаешь: что-то немножко изменилось», — обозначила условия долголетия Елена Ржевская.
