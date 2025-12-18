По Уфе проедет колонна ретроавтомобилей в сопровождении Дедов Морозов

Как сообщили в мэрии столицы Башкирии, в составе колонны будут экспонаты из ретрогаража — пожарная машина, автобус, ГАЗ 12 ЗИМ, ГАЗ 21 v8, ГАЗ 12 ЗИМ Кабриолет и 22 Универсал. Машины украсят гирляндами, елями и праздничной атрибутикой. Сопровождать их будут Деды Морозы, Снегурочки и Кыш-бабай. Они будут поздравлять уфимцев под новогодние мелодии.