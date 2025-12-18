Ричмонд
По Уфе проедет колонна ретроавтомобилей в сопровождении Дедов Морозов

Они стартуют в Черниковке и финишируют у Телецентра.

Источник: Аргументы и факты

В Уфе 20 декабря состоится новогодний пробег ретроавтомобилей. Колонна начнет шествие в Черниковке и финиширует в центре города.

Как сообщили в мэрии столицы Башкирии, в составе колонны будут экспонаты из ретрогаража — пожарная машина, автобус, ГАЗ 12 ЗИМ, ГАЗ 21 v8, ГАЗ 12 ЗИМ Кабриолет и 22 Универсал. Машины украсят гирляндами, елями и праздничной атрибутикой. Сопровождать их будут Деды Морозы, Снегурочки и Кыш-бабай. Они будут поздравлять уфимцев под новогодние мелодии.

Маршрут пробега:

Старт от ул. Горького, 51 в 12:30,

Движение по ул. Комарова в сторону Парка Победы,

Стоянка в Парке Победы с 13 до 14 часов;

Передвижение по проспекту Октября и ул. 50 лет СССР к Дворцу спорта;

Стоянка у Дворца спорта с 14:40 до 15:40;

Движение по 50 лет Октября, Цюрупы и Заки Валиди до площади Конгресс-Холла;

Стоянка у Конгресс-Холла с 16:20 до 17:30.

Во время каждой стоянки желающие смогут рассмотреть машины и сделать фото.