Монахини пишут необычную икону для участников СВО

«Святой Николай Чудотворец на иконе, которую мы сейчас пишем, изображён на красном фоне — это “царственный” цвет, цвет победителя, — рассказывает монахиня Дебора. — В написании икон цвета вообще имеют большое значение, поскольку глубоко символичны. Образ, над которым мы сейчас работаем, очень необычный. Святитель предстаёт на нём с мечом в одной руке и с городом-крепостью — в другой. Впервые так Николай Чудотворец был изображён в XIV веке, причём в виде скульптуры. В то время Можайск часто находился в осадах со стороны Литовского княжества. Во время одной из осад произошло чудесное видение — прямо в воздухе явился Николай Чудотворец с мечом и градом-крепостью в руках. Увидев его грозный лик, неприятель в ужасе бежал. А жители Можайска в благодарность святителю создали его скульптуру».