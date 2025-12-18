Монахини пишут необычную икону для участников СВО

19 декабря отмечается день памяти, пожалуй, самого почитаемого в России святого — святителя Николая Чудотворца. В иконописной мастерской Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря Екатеринбурга к этой дате завершается написание весьма необычного образа святого. Освящённая икона будет отправлена в зону проведения специальной военной операции. Подробнее читайте на ural.aif.ru.
Из глубины веков.
Иконописец монахиня Дебора тщательно растирает краску, в основе которой лежат природные материалы. Прежде чем краска будет готова для нанесения на доску, её нужно смешать со связующим раствором, состоящим из яичного желтка и белого вина, которое выступает в качестве антисептика. В иконописной мастерской обители сёстры ориентируются на старинные технологии, благодаря им на образах удаётся добиться естественного живого цвета. Кроме того, они обеспечивают долговечность иконы.
«Святой Николай Чудотворец на иконе, которую мы сейчас пишем, изображён на красном фоне — это “царственный” цвет, цвет победителя, — рассказывает монахиня Дебора. — В написании икон цвета вообще имеют большое значение, поскольку глубоко символичны. Образ, над которым мы сейчас работаем, очень необычный. Святитель предстаёт на нём с мечом в одной руке и с городом-крепостью — в другой. Впервые так Николай Чудотворец был изображён в XIV веке, причём в виде скульптуры. В то время Можайск часто находился в осадах со стороны Литовского княжества. Во время одной из осад произошло чудесное видение — прямо в воздухе явился Николай Чудотворец с мечом и градом-крепостью в руках. Увидев его грозный лик, неприятель в ужасе бежал. А жители Можайска в благодарность святителю создали его скульптуру».
Оригинальность иконы Николая Чудотворца, которую пишут насельницы Ново-Тихвинского монастыря, ещё и в том, что в верхней части изображены Спаситель, Матерь Божия и Иоанн Предтеча, а по полям — прославленные в лике святых покровители воинства: Архангел Михаил, Георгий Победоносец, Александр Невский, Дмитрий Донской, Фёдор Ушаков.
Со дня на день иконописцы завершат образ, после чего он будет отправлен на передовую в одно из подразделений, которое имеет молельную комнату, где проводит богослужение полковой священник. «Николай Чудотворец и собор святых — покровителей воинства будут не только оберегать бойцов при выполнении ими боевой задачи, но и помогать им в житейских нуждах», — говорит монахиня Дебора.
«Русский святой».
В Александро-Невском соборе Ново-Тихвинского монастыря пребывает святыня — частица мощей Николая Чудотворца, а один из пределов храма освящён в честь святителя. В день его памяти здесь состоится праздничное богослужение, после которого прихожан, по традиции праздничных дней, ждёт душевное чаепитие с пирогами — их сёстры напекли специально для этого случая. Особенный подарок ожидает и всех Николаев — им преподнесут книгу с житием Николая Чудотворца и рассказами о чудесах, произошедших по молитвам святому. Кроме того, всех желающих ждёт экскурсия по храму и знакомство с его святынями.
«Николай Чудотворец — великий святой, очень почитаемый в России, — рассказывает насельница Ново-Тихвинского монастыря монахиня Фессалоникия. — Часто его называют “русским святым”. На самом же деле на Руси он никогда не был. Жил Николай в IV веке и служил епископом в древнем городе Миры Ликийские. Святитель ещё при жизни прославился великой любовью к людям и благотворительностью. Известно множество историй, как он помогал бедным, спасал людей от смерти, и после кончины, будучи прославлен в лике святых, святитель Николай приходит всем на помощь, стоит только обратиться к нему с молитвой. Думаю, в каждом доме у верующих кроме иконы Спасителя и Божией Матери есть образ Николая Чудотворца».
По словам монахини Фессалоникии, в день памяти Николая Чудотворца все, кто почитает этого святого, стараются посетить праздничное богослужение. Ну, а дома стоит почитать акафист святителю.