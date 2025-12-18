Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У 3I/ATLAS заметили антихвост «длиннее, чем расстояние до Луны»

Расстояние антихвоста межзвездного объекта 3I/ATLAS превышает расстояние от Земли до Луны. Об этом пишут иностранные СМИ.

Расстояние от Земли до Луны составляет около 384 400 км.

Расстояние антихвоста межзвездного объекта 3I/ATLAS превышает расстояние от Земли до Луны. Об этом пишут иностранные СМИ.

«Антихвост загадочного объекта, несущегося к Земле, по размерам превышает расстояние до Луны, что вызывает опасения, что это реактивный двигатель от какого-то технологического устройства», — указано в материале британского издания Daily Star. Тем временем расстояние от Земли до Луны составляет около 384 400 км.

Помимо этого, отмечается, что межзвездный объект должен достичь ближайшей к Земле точки на этой неделе. Он перемещается со скоростью около 150 000 миль в час.

Ранее ученые ИКИ РАН сообщали, что у межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост и зафиксировано нетипичное для комет «негравитационное» отклонение траектории, из-за чего часть экспертов допустила его технологическую природу. На фоне приближения к Земле, максимальное сближение с которой ожидается 19 декабря без угрозы для планеты, ООН объявила учения по планетарной защите, а весной 2026 года объект прогнозируют у Юпитера.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше