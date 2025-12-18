У 3I/ATLAS заметили антихвост «длиннее, чем расстояние до Луны»

Расстояние от Земли до Луны составляет около 384 400 км.
Расстояние антихвоста межзвездного объекта 3I/ATLAS превышает расстояние от Земли до Луны. Об этом пишут иностранные СМИ.
«Антихвост загадочного объекта, несущегося к Земле, по размерам превышает расстояние до Луны, что вызывает опасения, что это реактивный двигатель от какого-то технологического устройства», — указано в материале британского издания Daily Star. Тем временем расстояние от Земли до Луны составляет около 384 400 км.
Помимо этого, отмечается, что межзвездный объект должен достичь ближайшей к Земле точки на этой неделе. Он перемещается со скоростью около 150 000 миль в час.
Ранее ученые ИКИ РАН сообщали, что у межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост и зафиксировано нетипичное для комет «негравитационное» отклонение траектории, из-за чего часть экспертов допустила его технологическую природу. На фоне приближения к Земле, максимальное сближение с которой ожидается 19 декабря без угрозы для планеты, ООН объявила учения по планетарной защите, а весной 2026 года объект прогнозируют у Юпитера.