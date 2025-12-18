Politico: ЕС раскололся на два лагеря из-за споров о конфискации активов РФ

Лидеры Европы поссорились из-за разногласий по вопросу конфискации замороженных активов России перед саммитом в Брюсселе. Об этом написало издание Politico.
— Европейские лидеры разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере, публично. Вряд ли они смогут договориться о том, как финансировать Украину, отчасти из-за возрождения тех же разногласий между севером и югом по поводу общего долга, — сказано в статье.
Утверждается, что дипломаты в течение 11 часов работали над компромиссом, чтобы спасти соглашение о финансовой помощи Киеву.
— Начинают вырисовываться первые контуры потенциального пути выхода из тупика — пути, который придется выработать во время многочасовых переговоров, — отметило издание.
17 декабря в бундестаге представители коалиции немецкого канцлера Фридриха Мерца и оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» устроили перепалку из-за дебатов о судьбе замороженных российских активов. Немецкий лидер в своей речи сказал, что будет добиваться принятия решения о передаче замороженных активов России Украине в Брюсселе. Это вызвало критику у сопредседателя партии АдГ Тино Крупаллы.