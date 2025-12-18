Четыре семьи из Челябинской области награждены знаком отличия за доблесть, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Соответствующее постановление губернатора подписано 16 декабря. Речь идет о региональном знаке отличия «Семейная доблесть».
За особые заслуги в воспитании детей, сохранении и укреплении семейных ценностей и традиций награждены семья Городовых (трудовая династия работников ООО «Группа Магнезит», Саткинский округ), семья Зориных (трудовая династия работников образования из Челябинска), семья Криворотовых (трудовая династия ФГУП «Приборостроительный завод имени К. А. Володина», Трехгорный), семья Малышевых (опекуны, воспитывающие семь детей, Верхнеуральский округ).
Каждая семья получит из бюджета единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей.