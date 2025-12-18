Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Этикетолог назвала способ заставить отвязаться надоедающего во время работы коллегу

В рамках делового этикета сообщить коллеге о том, что он отвлекает, — задача, требующая такта и акцента на продуктивности, а не на личных отношениях. Как намекнуть об этом назойливому работнику, рассказала Life.ru эксперт по этикету Екатерина Богачева.

Ключевой принцип — сместить фокус с личности («ты мне мешаешь») на рабочий процесс и ваши потребности. Для этого используйте «Я-сообщения»: говорите о своем состоянии («Я сейчас на сложном этапе проекта и очень теряю концентрацию, когда меня прерывают») и дедлайнах, а не о поведении собеседника.

Екатерина Богачева.

Эксперт по этикету.

Идеально предложить конкретную и конструктивную альтернативу, которая покажет вашу заинтересованность в сотрудничестве.

«Например, давай договоримся: для срочных вопросов я всегда на связи, а для остальных — буду благодарен, если вы пришлёте их в чат. Я выделю время и отвечу блоком к 16:00», — поясняет эксперт.

Этикетолог уверена, что такой подход, подкреплённый вежливой интонацией и разговором наедине, позволяет сохранить добрые отношения, устанавливая чёткие рабочие границы. Вы защищаете своё пространство не как личную прихоть, а как необходимое условие для общего результата, что всегда воспринимается с пониманием в профессиональной среде.

Ранее эксперт по переговорам запретил россиянам заводить диалоги о работе на корпоративах. Почему на корпоративных мероприятиях не принято обсуждать рабочие вопросы, читайте в материале Life.ru.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.