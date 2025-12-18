Этикетолог назвала способ заставить отвязаться надоедающего во время работы коллегу

Ключевой принцип — сместить фокус с личности («ты мне мешаешь») на рабочий процесс и ваши потребности. Для этого используйте «Я-сообщения»: говорите о своем состоянии («Я сейчас на сложном этапе проекта и очень теряю концентрацию, когда меня прерывают») и дедлайнах, а не о поведении собеседника.
Екатерина Богачева.
Эксперт по этикету.
Идеально предложить конкретную и конструктивную альтернативу, которая покажет вашу заинтересованность в сотрудничестве.
«Например, давай договоримся: для срочных вопросов я всегда на связи, а для остальных — буду благодарен, если вы пришлёте их в чат. Я выделю время и отвечу блоком к 16:00», — поясняет эксперт.
Этикетолог уверена, что такой подход, подкреплённый вежливой интонацией и разговором наедине, позволяет сохранить добрые отношения, устанавливая чёткие рабочие границы. Вы защищаете своё пространство не как личную прихоть, а как необходимое условие для общего результата, что всегда воспринимается с пониманием в профессиональной среде.
