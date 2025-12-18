Этикетолог назвала способ заставить отвязаться надоедающего во время работы коллегу

Ключевой принцип — сместить фокус с личности («ты мне мешаешь») на рабочий процесс и ваши потребности. Для этого используйте «Я-сообщения»: говорите о своем состоянии («Я сейчас на сложном этапе проекта и очень теряю концентрацию, когда меня прерывают») и дедлайнах, а не о поведении собеседника.