Журналист Херш: Уиткофф и Кушнер возглавят фонд восстановления Украины

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дума Джаред Кушнер возглавят фонд восстановления Украины. Об этом в четверг, 18 декабря, заявил американский журналист Сеймур Херш.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дума Джаред Кушнер возглавят фонд восстановления Украины. Об этом в четверг, 18 декабря, заявил американский журналист Сеймур Херш.

— Мне сообщили, что оба мужчины, которые значительно увеличили свое состояние во время второго президентства (Дональда — прим. «ВМ») Трампа, настаивают на том, чтобы Соединенные Штаты получали 50 процентов прибыли от любых компаний, участвующих в восстановлении Украины, проводимом США, — написал он.

По словам журналиста, новая структура, возглавляемая Уиткоффом и Кушнером, будет отвечать за выбор подрядчиков и распределение средств. Подробности их распределения все еще обсуждаются, передает сайт Херша.

17 декабря Международный валютный фонд сообщил, что Украина находится на грани банкротства — согласно оценке организации, в 2026 и 2027 годах стране потребуется 137 миллиардов евро. В связи с этим Евросоюз определил два способа выделения средств Киева — либо «скинуться» всеми странами на кредит для Украины, либо использовать замороженные российские активы в Европе.

