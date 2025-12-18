ВС РФ ликвидировали замкомандира роты ВСУ под Волчанском

Российские военнослужащие уничтожили заместителя командира роты 58-й бригады Вооружённых сил Украины, а также операторов беспилотных летательных аппаратов под Волчанском в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Удар нанесён по автомобилю, где находились украинские военные.
«Под Волчанском ударом FPV-дрона ликвидирован автомобиль 58 омпбр ВСУ, в котором находился заместитель командира роты БПЛА бригады и несколько операторов FPV противника», — говорится в сообщении.
Кроме того, в материале сказано, что на харьковском участке продолжаются бои в прилегающих к Волчанску населённых пунктах, а также в лесопосадках.
«Российская авиация, артиллерия и ТОСы уничтожают противника, поддерживая продвижение штурмовых групп Северян. Деморализованный противник отсиживается в обороне», — говорится в публикации.
Напомним, российские военные сорвали ротацию 72-й и 127-й бригад Вооружённых сил Украины в Харьковской области. Военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали четыре внедорожника украинских войск, а также до 15 человек живой силы противника.
Ранее сообщалось, что солдаты 72-й бригады Вооружённых сил Украины в Харьковской области саботируют приказы командиров держать оборону и массово дезертируют.