В историческом здании в центре Челябинска пройдёт утренняя вечеринка

Мировые тренды добрались до Челябинска: в предстоящую субботу, 20 декабря, в Доме Злоказова пройдёт утренняя вечеринка без алкоголя и допинга. Как утверждают организаторы, подобное мероприятии в мегаполисе состоится впервые.

Источник: Pchela.News

— Никакого алкоголя — только танцы, любовь к себе и горячий кофе, — заверил один из организаторов Артём Созыкин. — Каждое событие уникально и будет проходить в новом месте. На вечеринку можно взять детей и питомцев, но важно понимать, что музыка будет звучать громко.

В программе Good morning club — Ikramov, Deym, Sushko. Всё начнётся ещё до полудня, в 11:00.

Возрастное ограничение мероприятия: 0+

В Челябинской области царствуют морозы, и если после вечеринки захочется провести время дома с книгой, то предлагаем несколько произведений, часть из которых помогут зарядиться новогодним настроением. В списке — рассказы, повести и романы разных жанров.