В историческом здании в центре Челябинска пройдёт утренняя вечеринка

— Никакого алкоголя — только танцы, любовь к себе и горячий кофе, — заверил один из организаторов Артём Созыкин. — Каждое событие уникально и будет проходить в новом месте. На вечеринку можно взять детей и питомцев, но важно понимать, что музыка будет звучать громко.
В программе Good morning club — Ikramov, Deym, Sushko. Всё начнётся ещё до полудня, в 11:00.
Возрастное ограничение мероприятия: 0+
В Челябинской области царствуют морозы, и если после вечеринки захочется провести время дома с книгой, то предлагаем несколько произведений, часть из которых помогут зарядиться новогодним настроением. В списке — рассказы, повести и романы разных жанров.