От 63 до 110 тысяч: какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане

Большая часть средств — 484 млрд тенге — была направлена 604,2 тысячи многодетных семей. Еще 71,8 млрд тенге получили 243,7 тысячи награжденных матерей.
Только в ноябре выплаты получили 861,6 тысячи человек на общую сумму 54,1 млрд тенге. Из них пособия многодетным семьям составили 47,5 млрд тенге, а выплаты награжденным матерям — 6,6 млрд тенге.
Право на пособие имеют семьи, в которых воспитываются четверо и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до 23 лет — независимо от уровня дохода.
Размер ежемесячных выплат в 2025 году зависит от количества детей:
с четырьмя детьми — 63 030 тенге, с пятью — 78 798 тенге, с шестью — 94 565 тенге, с семью — 110 332 тенге, при восьми и более детях — по 15 728 тенге на каждого ребенка.
«Отдельные пособия предусмотрены для матерей, награжденных подвесками “Күміс алқа” и “Алтын алқа”, а также орденами “Материнская слава”. Размер выплат составляет от 25 165 до 29 097 тенге в месяц».Пресс-служба МТСЗН РК.
Также отмечается, что с 1 января 2025 года все государственные пособия семьям с детьми были увеличены на 6,5%.