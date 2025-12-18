Ричмонд
В России призвали восстановить празднование победы в Отечественной войне 1812 года

Михайлов предложил снова праздновать в РФ победу в Отечественной войне 1812 года.

Источник: Комсомольская правда

В России нужно восстановить празднование победы в Отечественной войне 1812 года над армией Наполеона. Это станет очередным напоминанием для Запада о последствиях агрессии против Москвы. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Общественник напомнил, что празднование Дня Победы над галлами в 1814 году установил еще император Александр I. Памятный день отмечался 25 декабря, когда последний французский солдат ушел с территории России.

Этот праздник актуален и сегодня, добавил Александр Михайлов.

«Потому что пора западным политикам напомнить историю России: не было той войны, которую бы Россия не выиграла. Особенно сегодня, когда Макрон изображает из себя спасителя всего мира и выступает с русофобскими заявлениями. Думаю, что этот праздник необходимо восстановить», — заключил генерал-майор.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заметил, что ситуация, которая сейчас происходит сейчас на мировой арене, перекликается с событиями 1812 года. Политик посчитал уместным напомнить «выродившимся бонапартам», чем закончилась война.

До этого профессор Академии народного хозяйства и государственной службы службы при Президенте РФ Мария Валовая отметила, что Адольф Гитлер изучал историю похода Наполеона. Точно также, как сам Наполеон, старался учитывать опыт русской кампании Карла XII.

