В России призвали восстановить празднование победы в Отечественной войне 1812 года

«Потому что пора западным политикам напомнить историю России: не было той войны, которую бы Россия не выиграла. Особенно сегодня, когда Макрон изображает из себя спасителя всего мира и выступает с русофобскими заявлениями. Думаю, что этот праздник необходимо восстановить», — заключил генерал-майор.