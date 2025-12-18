В Омской области экс-замначальника дистанции электроснабжения осудят за взятки

18 декабря Восточное межрегиональное СУТ СК России сообщило о завершении очередного расследования. Речь идет об уголовном деле против экс-заместителя начальника дистанции электроснабжения транспортной организации в Омской области.
Фигурантку обвинили в получении взяток на общую сумму более 340 тысяч рублей. По версии следствия, женщина занимала указанную выше должность в два периода: с мая по декабрь 2023 года и с августа по октябрь 2024 года. В это время она через неосведомленного посредника получала деньги от представителей двух коммерческих фирм.
«Деньги предназначались за оперативный и беспрепятственный допуск организаций на участки производства работ, в том числе по капитальному ремонту путепровода. А также за согласование проектов производства, создание условий, при которых организации освобождались от обязанности оплаты части стоимости работ, и за иные действия», — говорится в сообщении.
Противоправную деятельность чиновника пресекли сотрудники УФСБ России по Омской области. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, материалы дела уже направили в суд для рассмотрения.
Взяткодателей освободили от уголовной ответственности. Это стало возможным благодаря их добровольному сообщению о факте передачи взятки и активному сотрудничеству со следствием.
