В Омской области экс-замначальника дистанции электроснабжения осудят за взятки

Фигурантку обвинили в получении взяток на общую сумму более 340 тысяч рублей. По версии следствия, женщина занимала указанную выше должность в два периода: с мая по декабрь 2023 года и с августа по октябрь 2024 года. В это время она через неосведомленного посредника получала деньги от представителей двух коммерческих фирм.