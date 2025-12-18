Умер лауреат Пулитцеровской премии за репортажи о войне во Вьетнаме Арнетт

Умер американский журналист, обладатель Пулитцеровской премии за репортажи о войне во Вьетнаме Питер Арнетт, ему был 91 год, сообщает международное информационное агентство Associated Press со ссылкой на его сына Эндрю.
Журналист ушел из жизни накануне, 17 декабря, в городе Ньюпорт-Бич (штат Калифорния) в окружении семьи и друзей. С субботы, 13 декабря, он находился в хосписе из-за рака простаты, уточняется в публикации.
Арнетт получил Пулитцеровскую премию в 1966 году за освещение вьетнамской войны в Associated Press. Также широко известными стали его материалы о войне в Персидском заливе в 1991 году.
Помимо AP мужчина работал на телеканале CNN. В 1990-е годы были изданы его мемуары «Прямой репортаж с поля боя: От Вьетнама до Багдада, 35 лет в “горячих точках” планеты».
