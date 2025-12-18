Названа дата открытия главной елки в Ленинском округе Иркутска

Главная елка Ленинского округа Иркутска торжественно зажжется в парке «Комсомольский» (ул. Авиастроителей, 47) 31 декабря в 18:00 в рамках праздника «С Новым годом, Ленинский!». Организаторами события выступили комитет по управлению округом и Иркутский авиазавод.
Праздничные мероприятия стартуют задолго до боя курантов. Уже 19 декабря на депутатских округах начнется серия из более чем 10 уличных праздников с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев. 20 и 21 декабря новогоднюю программу представит Дворец культуры им. Ю. Гагарина.
Особое внимание уделено детям. Для ребят, находящихся в социально опасном положении, подготовлены представления в КДЦ «Россия», образовательном комплексе «Крылья» и Доме детского творчества № 5. Отдельный праздник организуют для детей участников СВО на площадках школы № 69.
Округ уже полностью готовится к встрече праздника: завершается рождественское оформление дворов и общественных пространств. Новогодние ели и иллюминация установлены в нескольких точках, включая сквер «Березка», парк «Комсомольский» и площадь на улице Баумана. К концу недели на улице Новаторов появятся светодиодные гирлянды в виде самолетов-елок.
На весь зимний период для горожан будут доступны 10 хоккейных кортов, 4 поля для мини-футбола на открытом воздухе, а также два катка общего пользования на стадионах «Локомотив» и «Иркут-Зенит».
Ранее сообщалось о елочных базарах в Иркутске.