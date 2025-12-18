Ричмонд
Красная икра из Хабаровска уже летит к Дональду Трампу

Спецпосланник США увёз из края целый ящик деликатеса.

Источник: Freepik

Красная икра из Хабаровского края получила международное признание: её попробует сам Дональд Трамп, — сообщает Минпромторг Хабаровского края.

Главный переговорщик США Стив Уиткофф продегустировал деликатес в московском ресторане «Савва» перед официальными встречами. Икра, произведённая на Николаевском рыбокомбинате в посёлке Чныррах, настолько впечатлила гостя, что Уиткоффу подарили целый ящик с крышкой — прямо для отправки Трампу.

Каждая баночка готовится вручную: солят, фасуют, проверяют на вкус — никакой автоматизации, только человеческая забота и качество. Теперь, похоже, Трамп узнает, что Хабаровский край умеет удивлять, и даже американские президенты не устоят перед нашим деликатесом.

