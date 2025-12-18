Бывший техдиректор ТГК-11 оштрафован из-за аварии на ТЭЦ-5 в Омске

Омский областной суд оставил в силе приговор бывшему техническому директору АО «Территориальная генерирующая компания № 11» Соскову по делу о злоупотреблении полномочиями.
Как установил Куйбышевский районный суд г. Омска, с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года мужчина, зная о неудовлетворительном состоянии теплогенерирующего оборудования на подведомственных объектах — в том числе на ТЭЦ-5 — и о том, что подрядчик не успевает завершить ремонт к отопительному сезону, не принял мер по расторжению договора и привлечению других исполнителей.
В результате в декабре 2023 года на ТЭЦ-5 произошла серия аварий, из-за которых температура теплоносителя, подаваемого в жилые дома, социальные учреждения и другие здания Центрального, Ленинского и Октябрьского округов Омска, резко снизилась.
Подсудимый признал вину. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Суд назначил штраф в размере 180 000 рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.
