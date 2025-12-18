Павлодарку, которая не дала соседке перевести 24 млн тенге, наградили

Заместитель начальника департамента полиции Жандос Орумбаев выразил благодарность павлодарке Надежде Ивановне за её решительные действия. Он вручил ей именные часы и благодарственное письмо, подчеркнув важность её поступка.
Полковник отметил, что благодаря своевременным и решительным действиям Надежды Ивановны полицейские пресекли попытку крупного мошенничества. Он выразил гордость за таких людей и призвал их быть примером для других.
В полиции подчеркнули, что этот случай является ярким примером того, как важные и простые действия, проявленные вовремя, могут предотвратить преступление. Внимательность к окружающим и стремление помочь другим — это не только гражданский долг, но и вклад в общее благо.
Надежда Ивановна отметила, что в её действиях не было ничего героического, и выразила благодарность сотрудникам полиции за оперативную реакцию на её вызов. Она призвала всех быть внимательными и ответственными, подчеркнув, что безопасность начинается с каждого из нас.