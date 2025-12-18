Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Павлодарку, которая не дала соседке перевести 24 млн тенге, наградили

Награду получила жительница Павлодара, которая помогла предотвратить крупное мошенничество. Она не позволила соседке перевести 24 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

Заместитель начальника департамента полиции Жандос Орумбаев выразил благодарность павлодарке Надежде Ивановне за её решительные действия. Он вручил ей именные часы и благодарственное письмо, подчеркнув важность её поступка.

Полковник отметил, что благодаря своевременным и решительным действиям Надежды Ивановны полицейские пресекли попытку крупного мошенничества. Он выразил гордость за таких людей и призвал их быть примером для других.

В полиции подчеркнули, что этот случай является ярким примером того, как важные и простые действия, проявленные вовремя, могут предотвратить преступление. Внимательность к окружающим и стремление помочь другим — это не только гражданский долг, но и вклад в общее благо.

Надежда Ивановна отметила, что в её действиях не было ничего героического, и выразила благодарность сотрудникам полиции за оперативную реакцию на её вызов. Она призвала всех быть внимательными и ответственными, подчеркнув, что безопасность начинается с каждого из нас.