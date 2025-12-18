Павлодарку, которая не дала соседке перевести 24 млн тенге, наградили

Надежда Ивановна отметила, что в её действиях не было ничего героического, и выразила благодарность сотрудникам полиции за оперативную реакцию на её вызов. Она призвала всех быть внимательными и ответственными, подчеркнув, что безопасность начинается с каждого из нас.