Хабаровчан приглашают за подарками на фестиваль «АмурФест. Зима»

Традиционный фестиваль-ярмарка начнёт работать с 25 декабря.

Источник: Хабаровский край сегодня

Оригинальные подарки, угощения и развлекательная программа ждут гостей краевого фестиваля-ярмарки «АмурФест. Зима». Он откроется на площади им. Ленина 25 декабря и будет работать до 11 января следующего года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Участвовать в «АмурФесте» будут 54 предпринимателя, 11 из них представят свою вкусную продукцию в зоне фудкорта, 43 предложат покупателям национальные сувениры, елочные игрушки ручной работы, аксессуары из натуральных камней и кожи, ароматические свечи, изделия из кружева ручной работы, авторские картины, календари и сувениры с символикой края.

Помимо ярмарки, на каникулах гостей фестиваля ждет активная развлекательная программа.

Напомним, краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Осень» в 2025 году посетило больше 20 тысяч человек.