Хабаровчан приглашают за подарками на фестиваль «АмурФест. Зима»

Участвовать в «АмурФесте» будут 54 предпринимателя, 11 из них представят свою вкусную продукцию в зоне фудкорта, 43 предложат покупателям национальные сувениры, елочные игрушки ручной работы, аксессуары из натуральных камней и кожи, ароматические свечи, изделия из кружева ручной работы, авторские картины, календари и сувениры с символикой края.