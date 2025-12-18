Ричмонд
Глава Ростовской области Слюсарь рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА

Слюсарь сообщил, что при атаке БПЛА в порту Ростова-на-Дону погибли два члена экипажа грузового судна.

Источник: АиФ

Украинские беспилотные летательные аппараты в ночь с 17 на 18 декабря попытались атаковать объекты в Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге, в результате чего есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью под атакой БПЛА были Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. К сожалению, в результате погибли и получили ранения мирные люди», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в порту Ростова-на-Дону вспыхнул пожар на грузовом судне, два члена экипажа которого погибли. Ещё три человека пострадали. Возгорание на площади 20 квадратных метров ликвидировали. В многоэтажке в западной части Ростова-на-Дону пострадавших нет.

Кроме того, по информации Слюсаря, в Батайске были ранены семь человек. Троих пациентов доставили в больницы. Одного из них спасти не удалось. Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения. Он заверил, что всем нуждающимся будет оказана помощь.

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря средства противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы выявили и обезвредили 10 вражеских беспилотных летательных аппаратов в одном из районов Воронежской области. В результате падения фрагментов нейтрализованных БПЛА получил повреждения частный гараж. Кроме того, на линии электропередачи одного из инфраструктурных объектов возникло возгорание, которое быстро ликвидировали.

