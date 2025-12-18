Ричмонд
В Иркутске вырастет стоимость проезда на маршруте № 66 с 29 декабря

Коммерческий перевозчик уведомил администрацию города о повышении тарифа.

Источник: Freepik

IrkutskMedia, 18 декабря. Коммерческий перевозчик уведомил мэрию Иркутска о повышении стоимости проезда по муниципальному маршруту № 66 «7 м/р Н. Ленино — Автовокзал». Новый тариф начнет действовать 29 декабря.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, одна поездка будет стоить 40 рублей днем и 45 рублей после 20.00.

Коммерческие перевозчики, согласно действующему законодательству, имеют право самостоятельно принимать решение об увеличении стоимости проезда, направив соответствующее уведомление в администрацию города.

Ранее агентство сообщало, что с 25 декабря в Иркутске повысится стоимость поездки на автобусах № 5к, № 9, № 11к, № 17, № 23, № 49.