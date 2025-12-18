В ноябре туры из Башкирии за границу стали значительно дешевле

Согласно данным Башстата, особенно заметно подешевел отдых на российском Черноморском побережье: цены на путевки туда упали сразу на 17,1%. Также стали доступнее популярные зарубежные направления. Например, туры в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты подешевели на 3,8−13,5%. Выгоднее стали и поездки в страны Закавказья (-9,2%) и Средней Азии (-10,2%).