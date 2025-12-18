Ричмонд
В ноябре туры из Башкирии за границу стали значительно дешевле

Из Башкирии стало выгоднее поехать отдыхать.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре в Башкирии резко снизились цены на многие зарубежные туристические направления. Стоимость отдыха в самой республике и по России, напротив, продолжила расти.

Согласно данным Башстата, особенно заметно подешевел отдых на российском Черноморском побережье: цены на путевки туда упали сразу на 17,1%. Также стали доступнее популярные зарубежные направления. Например, туры в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты подешевели на 3,8−13,5%. Выгоднее стали и поездки в страны Закавказья (-9,2%) и Средней Азии (-10,2%).

В то же время стоимость отдыха внутри страны пошла вверх. Санаторно-курортные услуги в Башкирии за ноябрь подорожали на 2,1%, а экскурсионные туры по России стали дороже на 3,5%.

